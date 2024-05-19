شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد ورشة لمتابعة خطة لمتابعة صحة الأمهات والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، غدا الاثنين ورشة عمل حول متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019 - 2030.



ويأتي انعقاد الورشة، التي تستمر لمدة يومين، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتفعيلا لخطة التعاون الموقعة بين الجانبين خلال شهر يناير الماضى.



وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع أهداف جامعة الدول العربية التي تولي اهتماما بالغاً من خلال آلياتها المعنية بالصحة المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بشأن تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي من خلال تقوية النظم الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة حتى ترقى إلى مستوى أفضل ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، وذلك وفقاً لما تضمنه الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، الخاص "بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".



وأشارت إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ51، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير 2019 بمقر الأمانة العامة، قد اعتمد الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019 - 2030، لتكون إطارا مرجعيا لكل دولة حتى تتمكن من تطوير خطتها الوطنية، بما يتناسب مع الأوضاع والإمكانيات والتحديات الخاصة لكل دولة.



كما أشارت، في هذا الصدد، إلى محاور هذه الاستراتيجية، وهي: التشريعات والسياسات، دعم وتعزيز المنظومة الصحية، وضع/ مراجعة وتحديث حزمة الخدمات الصحية الأساسية، بناء وتنمية الموارد البشرية الصحية، تطوير نظم المعلومات الصحية، تطوير استجابة المنظومة الصحية، مناهضة الممارسات الضارة والعنف، تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة.