شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى: أعمال العنف فى الفاشر بالسودان وما حولها مروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن أعمال العنف في مدينة الفاشر وما حولها في السودان مروعة.



وأوضح كاميرون - بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الأحد أن القرى المحيطة بالفاشر أُحرقت، وتم تدمير المستشفيات، وسقط المئات من القتلى والجرحى بسبب القتال في الأيام الأخيرة، وليس لدى أكثر من 800 ألف مدني أي وسيلة للهروب.



وأعرب كاميرون عن قلقه البالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن بعض أعمال العنف في دارفور لها دوافع عرقية، مؤكدا أن نمط العنف المستمر في دارفور، بما في ذلك الهجمات المنهجية الواضحة ضد المدنيين، قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.



وقال كاميرون إنه من صلاحيات الأطراف المتحاربة وقف القتال، ويجب على قوات الدعم السريع أن توقف حصارها للفاشر وينبغي على الجانبين وقف التصعيد على الفور.



كما شدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة احترام الجانبين الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان جدة، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي.