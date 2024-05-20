الخليج اليوم .. السعودية: مستعدون لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد أن حكومة المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحية المقلة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان وقوف المملكة إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

هبطت "اضطرارياً"

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، تعرضت طائرة هليكوبتر ضمن موكب لإبراهيم رئيسي، مكون من 3 طائرات، لحادث، حسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

كما أضاف التلفزيون أن الحادث وقع بمنطقة جلفا في محافظة أذربيجان الشرقية، مردفاً أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت "اضطرارياً".

كذلك أوضح أن الظروف الجوية الصعبة تعيق وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث شمال غربي إيران.

وتتواصل عمليات البحث عن المروحية في شمال غربي إيران. وبث التلفزيون صوراً لعدد من عناصر الهلال الأحمر الإيراني وهم يسيرون وسط ضباب كثيف. كما طلب رئيس الأركان من الحرس الثوري والجيش والشرطة المشاركة في البحث عن الطائرة.

"غابة ديزمار"

بدوره أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط.

كما أضاف أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.

من جهتها لفتت وكالة "إرنا" للأنباء إلى أن المروحية تعرضت لحادث في "غابة ديزمار" بالمنطقة الواقعة ما بين وزرقان وجلفا في محافظة أذربيجان الشرقية.

"حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان في خطر"

من جانبه صرح مسؤول إيراني أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

كما قال لرويترز إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر".

كذلك أضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

ومن بين الركاب أيضاً محافظ أذربيجيان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، ومرافقين آخرين.

افتتاح سد

يذكر أن رئيسي كان في أذربيجان في وقت مبكر اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لافتتاح سد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وجاءت الزيارة على الرغم من العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل، التي تعتبرها طهران عدوها الرئيسي في المنطقة.