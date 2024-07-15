شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يدلى بصوته فى انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الاثنين، بصوته فى انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الرابع فى أحد المراكز الانتخابية بدمشق.

وأكد رئيس اللجنة القاضي جهاد مراد - في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن المراكز الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي لسوريا) وحتى الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته.

وأشار مراد إلى أن القانون في المادة 64 أجاز للجنة تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها، موضحا أن عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزا وتم تحديدها بناء على دراسة متأنية مع مراعاة التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية.

ولفت مراد إلى أن عدد المرشحين بلغ 1516 مرشحا، في القطاع (أ) 409، وفي القطاع (ب) 1107 يتنافسون على 250 مقعدا في مجلس الشعب، مؤكدا بدء عملية فرز الأصوات مباشرة عقب إغلاق صناديق الاقتراع.

وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الاثنين، فتح صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية أمام الناخبين في المحافظات كافة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.