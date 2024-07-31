الارشيف / اخبار الخليج

وزير الداخلية الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى مواصلة تنمية المناطق الحدودية للبلدين

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، إبراهيم مراد، بالجزائر العاصمة، مع نظيره التونسي، خالد النوري، المسائل ذات الاهتمام المشترك, لاسيما مواصلة تنمية المناطق الحدودية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، بمقر وزارة الداخلية الجزائرية بالجزائر العاصمة لوزير الداخلية التونسي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الجزائرية، تأتي زيارة وزير الداخلية التونسي إلى الجزائر في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

