نتنياهو يطلب "عدم التعليق" على اغتيال هنية

القاهرة - سامية سيد - طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، من الوزراء عدم التعليق على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

إلا أن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، علق على الحدث قائلا إن "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا، لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية".

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، بعد الإعلان عن اغتيال هنية.

وقالت حركة حماس في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وآخر ظهور لهنية كان الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا.