"أبو مازن" يدين اغتيال هنية.. ويدعو الشعب الفلسطيني للوحدة والصمود فى وجه الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا.

ودعا أبو مازن في بيان الأربعاء، جماهير الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق اليوم اغتيال هنية في غارة إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، وذلك على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

كما أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ واصفا عملية الاغتيال بأنها "تصعيد خطير"، داعيا الشعب الفلسطيني إلى الصمود والوحدة والتلاحم في ظل تصاعد العدوان الإسرئيلي .