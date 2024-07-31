شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق تابعة للحوثيين في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تدمير ثلاثة زوارق بدون طيار تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت القيادة المركزية - في بيان أوردته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.



وأضاف البيان أن القيادة المركزية قررت اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت السبت الماضي تمكنها من تدمير 6 طائرات بلا طيار وثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن.