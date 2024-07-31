شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل بفلسطين ومسيرات للتنديد باغتيال هنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، الإضراب الشامل والخروج بمسيرات، تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.



ونعت القوى - في بيان صحفي - هنية، وأكدت أن هذا الأغتيال الجبان لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال.



وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء اغتيال هنية في غارة إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، وذلك خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.