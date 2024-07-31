الحكومة الفلسطينية تدين اغتيال هنية وتدعو الشعب لمزيد من الوحدة

القاهرة - سامية سيد - أدانت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.



ودعت الحكومة - في بيان صحفي - الفصائل والقوى وأبناء الشعب الفلسطيني لمزيد من الوحدة الوطنية والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.



وكانت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، الإضراب الشامل والخروج بمسيرات، تنديدا باغتيال هنية.



جدير بالذكر أن حركة حماس كانت قد أكدت في وقت سابق صباح اليوم اغتيال هنية في غارة إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.