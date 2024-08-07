شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية البريطانية تعلن عن مساعدات جديدة بـ6 ملايين جنيه إسترلينى لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزيرة التنمية البريطانية أنيليز دودز إلى إرساء السلام والأمن فى الشرق الأوسط، وقالت إنها ستعلن عن مساعدات جديدة لغزة خلال زيارتها إلى الأردن فى أول رحلة لها إلى المنطقة منذ توليها مهام منصبها.

وقبل بدء زيارتها للأردن، قالت دودز أنها ستعلن عن 6 ملايين جنيه إسترليني لتمويل عمل منظمة اليونيسف لدعم الأسر الضعيفة في غزة، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء.

وستساعد الحزمة - التي تبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني - عشرات الآلاف من سكان غزة على الوصول إلى الغذاء والماء، فضلا عن خدمات الصحة والتعليم، مع استمرار مواجهة سكان غزة لأزمة إنسانية مدمرة.

وستقوم الوزيرة أيضا بزيارة مستودع لبرنامج الأغذية العالمي، الذي يلعب دورا رئيسيا في توصيل المساعدات إلى غزة.

وقالت دودز "الآن هو وقت الهدوء، إذا أردنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط ، ليس من مصلحة أحد أن تتصاعد التوترات وتنتشر في جميع أنحاء المنطقة الأوسع".

وأضافت " نحن نشهد التأثير الإنساني للصراع على سكان غزة.. سيوفر هذا الدعم البريطاني الجديد شريان حياة للأسر الضعيفة، مما يمنحها إمكانية الوصول إلى الغذاء الأساسي والمياه خلال وقت عصيب"، معربة عن امتنانها للحكومة الأردنية لدعمها للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة لإيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

