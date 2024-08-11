شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطى: مجزرة مدرسة التابعين تعكس إرادة إسرائيل فى إبادة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن إسرائيل قامت بارتكاب مجزرة بشكل متعمد في مدرسة (التابعين)، بهدف قتل المدنيين واستمرار الضغط لتحقيق مخططها وهو تهجير السكان من قطاع غزة.



وشدد عبده، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، على أن هذه الجريمة تعكس بوضوح إرادة إسرائيل على استمرار إبادة الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن باحثين تابعين للمرصد ترددوا باستمرار على المدرسة ولم يكن بها سوى عائلات نازحة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم رصد أى مظهر لمسلحين بالمدرسة.



وأوضح أن قوات الاحتلال أدرجت أسماءً في قائمة المستهدفين بمجزرة مدرسة التابعين لأشخاص استشهدوا قبل المجزرة بفترة، مشددا على أن كل روايات الاحتلال هي كذب وتضليل حرص الاحتلال على ممارسته.