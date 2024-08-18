وزير الخارجية الإيطالى يشيد بجهود الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى تأييده -مع نظرائه ببريطانيا وألمانيا وفرنسا- لجهود الوساطة الجارية التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.



ودعا تايانى -فى بيان اليوم /السبت/- إلى العمل مع جميع البلدان فى المنطقة لمنح الشرق الأوسط أفاق الاستقرار والسلام، قائلًا "لا يمكننا أن نضيع الوقت".



وكان وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أعربوا فى بيان مشترك عن دعمهم لجهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق ينهى الحرب فى قطاع غزة، بما يشمل صفقة التبادل.

ودعا البيان جميع الأطراف على مواصلة المشاركة بشكل إيجابى ومرن فى مفاوضات وقف إطلاق النار، وأكد أهمية تجنب أى تصعيد فى المنطقة يمكن أن يقوض فرص السلام، مشيرا إلى أن المخاطر مرتفعة للغاية.