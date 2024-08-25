شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى ناعيا القدومى: أعماله ستبقى راسخة فى الأذهان لاستكمال مسيرة التحرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فارق القدومي، الذي وافته المنية أالخميس، قائلا" إن أعماله ستبقى راسخة في الأذهان في سبيل استكمال مسيرة التحرر".



وأعرب عطاف -في برقية تعزية بعث بها إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى ومن خلاله لأفراد عائلة الفقيد وكافة الشعب الفلسطيني - عن أصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع رحمته وأن يجزل ثوابه وأن يلهم الفلسطينيين جميل الصبر والسلوان.



وأشاد عطاف - في البرقية ، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائريةـ بمآثر القائد والمناضل الفلسطيني فاروق القدومي التي ستبقى راسخة في الأذهان وستظل نبراساً مضيئاً تهتدي به الأجيال الحاضرة والمستقبلية في سبيل استكمال مسيرة التحرر وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني كاملا غير منقوص عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.