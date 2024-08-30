الارشيف / اخبار الخليج

الوطنية للنفط فى ليبيا: إغلاق الحقول النفطية تسبب بخسارة نحو 63% من إجمالى الإنتاج

القاهرة - سامية سيد - أكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا أن إغلاق الحقول النفطية تسبب بخسارة نحو 63% من إجمالى إنتاج النفط، مؤكدة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة تتطلب تكاليف باهظة.

وقالت رويترز، إن حقول الهلال النفطى الليبى أوقفت عمليات التصدير أمس ، وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط حالة من التباين بين المستثمرين بشأن فقدان محتمل للإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط والقلق بشأن الطلب العالمي على الوقود.

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

