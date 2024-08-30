شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للنفط فى ليبيا: إغلاق الحقول النفطية تسبب بخسارة نحو 63% من إجمالى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا أن إغلاق الحقول النفطية تسبب بخسارة نحو 63% من إجمالى إنتاج النفط، مؤكدة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة تتطلب تكاليف باهظة.

وقالت رويترز، إن حقول الهلال النفطى الليبى أوقفت عمليات التصدير أمس ، وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط حالة من التباين بين المستثمرين بشأن فقدان محتمل للإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط والقلق بشأن الطلب العالمي على الوقود.