الناخبون الجزائريون فى الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - يواصل الناخبون الجزائريون المقيمون فى الخارج، اليوم /الخميس/، التوافد على مقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد، وذلك قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية فى الداخل الجزائرى بعد غد /السبت/.



ويختار الناخبون مرشحا من بين المرشحين الثلاثة؛ وهم: الرئيس الجزائرى الحالى عبدالمجيد تبون، والمرشح المعارض يوسف أوشيش، والمرشح حسانى شريف.

وبحسب الأرقام التى قدمتها السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، التى تتولى عملية الإشراف عل سير العملية الانتخابية، تبلغ الكتلة التصويتية للجزائريين فى الخارج 865 ألفا و490 ناخبا.



ويشمل إجمالى اللجان الانتخابية فى الخارج 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقى الدول الأوروبية، و22 لجنة بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.