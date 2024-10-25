شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعلن مقتل 890 جنديا وضابطا منذ 7 أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وركز الإعلام الإسرائيلي على الحملة التي يشنها جيش الاحتلال في شمال غزة وتأثير الضغط العسكري لتحقيق أهداف الحرب. كما جرى نقاش بشأن الحرب في لبنان ومخاطر أن تتحول إلى حرب استنزاف.

يذكر أن الناطق باسم الدفاع المدنى فى قطاع غزة كان قد صرح بإن أكثر من 150 ما بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى 11 منزلا فى مخيم جباليا شمال القطاع، وذلك بعد ساعات من مجزرة أخرى ارتكبها الاحتلال فى النصيرات، بالإضافة إلى إعدام 11 طفلا بالمغازى.

وأوضح الدفاع المدنى بغزة أن الاحتلال قصف مربعا سكنيا فى جباليا، مشيرا إلى أنهم يواجهون صعوبة كبيرة فى نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عملهم، رغم نداءات الاستغاثة التى وجهها الأهالي.

وفى وقت سابق الخميس، استشهد 34 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأكدت المصادر الطبية أن من بين الشهداء المسجلين منذ فجر اليوم 27 استشهدوا فى وسط وجنوبى قطاع غزة.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامى الحكومى بغزة إسماعيل الثوابتة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب المجازر ساعة تلو أخرى على مستوى القطاع كله، وأوضح أن الاحتلال يكثف قصف مراكز الإيواء والنزوح ويركز على جباليا ومحيطها.

وتحدث الثوابتة عن إعدام الاحتلال الإسرائيلى 11 طفلا عبر قصف مقر نادى خدمات المغازى وسط قطاع غزة.

وفى مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد 17 شخصا على الأقل معظمهم أطفال فى قصف إسرائيلى استهدف "مدرسة شهداء النصيرات" التى تؤوى نازحين.