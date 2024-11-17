شكرا لقرائتكم خبر عن الألسكو تستضيف اجتماعا لمرصد التراث المعمارى والعمرانى فى البلدان العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" الاجتماع التاسع لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية.



وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في مقر المنظمة في تونس، وفود من كل من مصر والسعودية وقطر والأردن والعراق واليمن وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا، فضلا عن عدد من الخبراء العرب في الاختصاصات المعنية بنشاط المرصد.



وناقش الاجتماع، الذي بدأ الجمعة واختُتم السبت، آليات عمل لجنة سجل التراث المعماري والعمراني؛ بناء على القانون الداخلي الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بتقديم ملفات الترشّيح للإدراج ضمن السجل.



كما ناقش المجتمعون التهديدات التي يواجهها التراث المعماري والعمراني بالأراضي الفلسطينية.



واستعرض الاجتماع مجموعة من التجارب المختلفة للمحافظة على التراث المعماري والعمراني في مصر والسعودية والأردن والمغرب وليبيا.



وتم خلال الاجتماع عرض نموذج أعدته اليمن لملف الترشيح للتسجيل يتعلّق بصهاريج عدن.