العراق يعلن استئناف رحلاته الجوية إلى لبنان اعتبارا من يوم الاثنين المقبل

القاهرة - سامية سيد - حدّد وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوى، اليوم الإثنين المقبل موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية، أن القرار يأتي تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، بهدف تلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعًا إلى بلدهم.

وبحسب البيان، أعلن مدير عام الخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم، أن الشركة استكملت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستئناف رحلات الإجلاء الطوعي، في حين ستستأنف الرحلات المجدولة بين بغداد وبيروت اعتبارًا من 1 كانون الثاني المقبل.



وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل حركة التنقل الجوي بين العراق ولبنان، مما يعزز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين. كما دعت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المسافرين الكرام للاستفادة من عودة تشغيل هذا الخط الحيوي، الذي سيشهد تنفيذ سبع رحلات أسبوعيًا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقًا لحجم الطلب وتقييم الظروف.