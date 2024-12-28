شكرا لقرائتكم خبر عن 48 شهيدا خلال 24 ساعة فى غزة وارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 45484 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فى قطاع غزة استشهاد 48 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و484 شهيدا و108 آلاف و90 مصابا، منذ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /السبت/ - أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا، لافتة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الوصول إلى الضحايا ممن هم تحت الركام وفي الطرقات.