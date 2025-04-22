الخليج اليوم .. السلطان العماني: نسعى إلى تعزيز العلاقات المميزة مع موسكو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد السلطان العماني، هيثم بن طارق في لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وموسكو، قائلاً: "سعداء أننا مرة أخرى في موسكو؛ إذ كانت لنا زيارات عديدة في السابق كمسؤولين، وقد كان جُل اهتمامنا في ذلك الوقت، هو بناء علاقات متينة وطيبة بين بلدينا بما فيه مصلحة شعوبنا".

السلطان العماني الذي يزور روسيا في إطار زيارة دولة أكد "أن سلطنة عُمان تسعى إلى بناء علاقات مميزة ومفيدة تخدم شعوب البلدين، معرباً عن تطلع سلطنة عُمان للدخول في استثمارات مشتركة في روسيا، مشيراً إلى أن جهاز الاستثمار العُماني بدأت التواصل مع الاجهزة الروسية النظيرة.

في الوقت ذاته، تبحث زيارة السلطان العماني إلى روسيا أوجه التعاون القائمة بين موسكو - مسقط في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التّشاور والتّنسيق حيال الموضوعات الراهنة إقليمياً، ودولياً.

ويعكس "اللقاء الذي يجمع بين السلطان العماني، والرئيس الروسي رغبة البلدين في الدفع بمصالحهما المشتركة نحو تطوير استراتيجيات الشراكات، خاصة أنهما يحتفلان في هذا العام بمرور 40 سنةً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية في 26 سبتمبر 1985م، إذ وصلت العلاقاتُ السياسيّة بين البلدين إلى مرحلة من الثقة المتبادلة في التشاور وتبادل وجهات النظر حيالها، كما ذكرت صحف عمانية".