ملك الأردن يصل إلى جدة فى زيارة رسمية

القاهرة - سامية سيد - وصل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، إلى مدينة جدة، اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية، حيث كان فى مقدمة مستقبليه نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز.

وأفادت وكالة الأنباء بأن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، كانا في استقبال ملك الأردن فور وصوله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

تعد زيارة الملك عبدالله الثاني للمملكة السعودية محطة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والأردن في مختلف المجالات.

