الخليج اليوم .. الإمارات ترحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لجهود تعزيز النماء والازدهار في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على دعمها الراسخ لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية الشقيقة في هذا الصدد.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تُسهم هذه المستجدات في تعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار، بما يحقق التنمية والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتعايش السلمي والتنمية.

