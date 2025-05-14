الخليج اليوم .. الهند تنفي ادعاء ترامب بشأن ربط وقف إطلاق النار مع باكستان بامتيازات تجارية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت الحكومة الهندية ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، الذي تم بوساطة أمريكية، تحقق جزئيا بسبب عرضه تقديم امتيازات تجارية.

وفي مؤتمر صحفي أسبوعي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايزوال، إن كبار القادة في نيودلهي وواشنطن كانوا على تواصل الأسبوع الماضي في أعقاب المواجهة العسكرية الحادة بين الهند وباكستان، لكن لم يتم التطرق إلى موضوع التجارة خلال تلك المحادثات.

وأضاف جايزوال: "لم يُطرح موضوع التجارة في أي من هذه المناقشات"، مشيرا إلى المحادثات التي أجريت بين نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وكذلك بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الهندي إس. جايشانكار.

وكان ترامب قد صرح، بعد اتفاق يوم السبت بين الهند وباكستان على وقف العمليات العسكرية برا وجوا وبحرا، بأنه عرض المساعدة في مجال التجارة على البلدين إذا وافقا على التهدئة.

وقال ترامب للصحفيين يوم الإثنين: "قلت لهم، سنقوم بالكثير من التجارة معكم. فلنوقف الأمر. إذا أوقفتموه، سنعقد صفقات تجارية. وإذا لم توقفوه، فلن تكون هناك تجارة"، مضيفا: "وفجأة قالوا: أعتقد أننا سنتوقف"، ناسبا الفضل إلى الورقة التجارية في التأثير على قرار البلدين.

وأضاف: "يعود الأمر لأسباب عديدة، لكن التجارة كانت واحدة كبيرة منها".

وكان الجيشان الهندي والباكستاني دخلا في واحدة من أخطر المواجهات بينهما منذ عقود، منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد أن شنت الهند ضربات داخل باكستان استهدفت ما قالت إنه مواقع تابعة لمسلحين متورطين في هجوم قُتل فيه 26 سائحا الشهر الماضي في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير. ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم.