5 شهداء جراء قصف إسرائيلى على منزل فى خان يونس

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على منزل في خان يونس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، كما أكدت قتلى وإصابات جراء قصف إسرائيلي بمحيط ملعب فلسطين غرب غزة.

واستشهد151 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأحد 70 منهم بمدينة غزة وشمالى القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انه من منطلق الحاجة لتوسيع القتال سندخل كمية أساسية من الغذاء إلى سكان غزة لضمان عدم حدوث مجاعة.

وأضاف، حدوث مجاعة قد يعرض للخطر استمرار عملية عربات جدعون الهادفة إلى القضاء على حماس.

وتابع، ستعمل إسرائيل على منع حماس من السيطرة على توزيع المساعدات.