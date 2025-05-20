الخليج اليوم .. وزارة الحج: وصول أكثر من 600 حاج من خارج السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن وصول أكثر من (600) ألف حاج حتى الآن، عبر مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية، ما يمثل نحو (42) في المئة من إجمالي تأشيرات الحجاج المتوقعة لهذا العام، في مؤشر على تسارع وتيرة القدوم من خارج السعودية.

في حين وقف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة على جهازية، المواقع بالمشاعر المقدسة، للتأكد من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1446هـ، والاطلاع على جاهزية المرافق والبنية التحتية، والخدمات المقدمة للحجاج، بما يسهم في تحقيق راحة وسلامة ضيوف الرحمن، كما اطّلع معاليه على عدد من استعدادات الشركات المقدمة للخدمة في المشاعر المقدسة، شملت معاينة التجهيزات القائمة وخطط الإقامة والتسكين، واستعراض جودة الخدمات المقدمة.

وتفقد الدكتور الربيعة عددًا من المشاريع الجديدة التي تنفذها شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، لتحسين بيئة المشاعر وتطويرها، وتشمل المشاريع المقرر تدشينها هذا العام مرافق خدمية متطورة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، التي من ضمنها مشروع إنشاء مستشفى جديد للطوارئ بمشعر منى بسعة (200) سرير، وإنشاء (71) مركزًا إسعافيًا على امتداد مسارات المشاة بالمشاعر المقدسة، فضلًا عن تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة على مساحة (85) ألف متر مربع، وإنشاء (320) مظلة، وتركيب (350) مروحة رذاذ، واستكمال المرحلة الأولى من تطوير منظومة دورات المياه في مشعر منى بإحلال (2116) دورة مياه واستبدالها بـ (61) مجمعًا حديثًا من طابقين تضم أكثر من (5600) دورة مياه؛ بهدف رفع كفاءة الخدمات وتوفير بيئة أكثر راحة لضيوف الرحمن، كما انتهت من زراعة (20) ألف شجرة على مساحة (290) ألف متر مربع ضمن مشروع المشاعر الخضراء المتوائمة مع مبادرة السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء وتلطيف الأجواء.

وتأتي هذه الزيارات التفقدية في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة؛ لضمان الجاهزية الشاملة قبل بدء مناسك الحج لهذا العام، وتقديم أفضل تجربة إثرائية وتنظيمية لضيوف الرحمن.