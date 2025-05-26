شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يستنكر انتهاج إسرائيل سياسية "التقطير" في إدخال المساعدات لـ غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس، أن سياسة التقطير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تنهي أزمة الجوع المتفاقمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بلا طعام أو دواء أو ماء.



وقال النمس - في تصريح إعلامي اليوم /الأحد/ "إن التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن بداية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدءا من الغد عبر الآلية الإسرائيلية ـ الأمريكية ما هي إلا مخططات، ولكنها للأسف تندرج تحت سياسة التقطير التي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من 85 يوما من إغلاق تام للمعابر".

وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي تصل للمنظمات الأممية لا تتناسب على الإطلاق مع حجم الاحتياج الكبير الذي خلفه العدوان الاسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها 2 مليون فلسطيني في غزة.



وناشد النمس بضرورة استمرار الضغط لإدخال المزيد من المساعدات وفتح المعابر بشكل كامل، مؤكدا أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل على قدم وساق وبشكل متواصل مع جميع المنظمات الدولية ذات الصلة والشركاء في الحركة الدولية وجميعات الصليب الأحمر من أجل محاولة الزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والكف عن تطبيق سياسة العقاب الجماعي والسماح بتدفق المساعدات بما فيها الصحية.

وفي سياق آخر، دعا المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة اليوم /الأحد/ إلى ضرورة فتح مسارات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



واستنكر أبو حسنة - في تصريح متلفز اليوم - بشدة إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على استخدام مسارات معينة غير آمنة على الإطلاق لإيصال هذه المساعدات إلى القطاع، ما تسبب في الاستيلاء على بعض الشاحنات، ليظل السكان يواجهون شبح الجوع.

وأوضح المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن مستوى سوء التغذية في القطاع تجاوز 90 % بين جميع سكان غزة، مشيرا إلى المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها أهالي القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 3 أشهر.