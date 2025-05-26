شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على "خان يونس" و"بيت لاهيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في خان يونس وبيت لاهيا.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد المواطنين رضا عبد الكريم النجار، وياسين فوزي النجار.

كما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، فيما استُشهد المواطن نبيل سامي أبو دقة في قصف استهدف بلدة الفخاري شرقي المدينة.



وفي بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس؛ أُصيب نازح برصاص قوات الاحتلال أثناء وجوده داخل مدارس العودة، التي تؤوي مئات العائلات المهجّرة قسرا من مناطقها.

وفي شمال قطاع غزة، ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جراء غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا، وهم: زياد أبو ركبة، وبشير حمودة، ومحمد المغربي.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ596، إلى 53,939 شهيدا، و122,797 مصابا، في حصيلة غير نهائية.