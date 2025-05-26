شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وجرح آخرون في قصف إسرائيلي طال خيمة تؤوي نازحين شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم /الأحد/ إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.. فيما أصيب فلسطينيون بالاختناق، مساءً خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية قريوت، جنوب نابلس.



وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع أبو طيبة ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس، فيما أصيب آخرون برصاص طائرة مروحية في حي الجرن شمال قطاع غزة، في حين أطلقت طائرة مُسيرة الرصاص تجاه مجموعة أطفال في حي صلاح الدين ببلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.



ونسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية غرب مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وفي نابلس، أصيب فلسطينيون، بالاختناق مساءً، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية "قريوت"، جنوب نابلس، بعدما اقتحمت آلياته واندلعت مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا للاقتحام.