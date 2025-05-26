شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسمح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون موافقة مسبقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، السماح للأردنيين بالسفر برا إلى سوريا عبر معبر "جابر" الحدودي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء الحالات التي تتضمن موانع أمنية.



وأوضحت الوزارة أن "السفر سيكون باستخدام وسائل النقل العام فقط، وليس من خلال المركبات الخاصة"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.



ويأتي هذا القرار بعد أن كانت السلطات الأردنية، قد أغلقت معبر "جابر" الحدودي، في 6 ديسمبر 2024، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري، قبل أن تعلن في 23 مارس 2025، عن إعادة تشغيله على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتزامن إعادة تشغيل معبر جابر مع قرب عطلة عيد الأضحى، التي قد تشهد ارتفاعا في حركة المسافرين، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العبور ونقل البضائع وتقليل فترات الانتظار.



كما أشارت وزارة الداخلية الأردنية أن "القرار يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة مع ازدياد حركة الشحن والمسافرين عبر المعبر، خلال الفترة الأخيرة".