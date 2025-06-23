شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية تعلن تنفيذ عملية أمنية ضد داعش في دمشق وريفها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الداخلية السورية، قبل قليل، عن تنفيذ عملية أمنية بالتعاون مع الاستخبارات العامة ضد أوكار داعش في العاصمة السورية دمشق وريفها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف وزارة الداخلية السورية، أنها استهدفنا أحد أوكار العصابة التي اعتدت على كنيسة مار إلياس يوم أمس .