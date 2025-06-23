شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 شهداء إثر قصف مدرسة الهاشمية بحي التفاح بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في مستشفى المعمداني سقوط 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة الهاشمية بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وبلغ عدد الشهداء في مستشفيات غزة 43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 20 من منتظري المساعدات.

وكان قد قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأوضاع في قطاع غزة باعتبارها دولة احتلال، مؤكدا على أن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية وهناك انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مداخلة عبر برنامج زووم مع قناة القاهرة الإخبارية، إننا نحتاج إلى حلول دبلوماسية لخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا على أن الأمين العام مستعد لبذل مزيد من جهود الوساطة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.