استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى شمال غزة

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الخميس/، أن الاحتلال استهدف منطقة الزرقا ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين.
وفى سياق متصل.. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حظر التجول فى قرية بزاريا، شمال غرب نابلس، كما اقتحمت قرية جينصافوط، شرق قلقيلية، وقرية رمانة بمحافظة جنين.
