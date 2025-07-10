استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى شمال غزة

القاهرة - سامية سيد -  استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الخميس/، أن الاحتلال استهدف منطقة الزرقا ببلدة جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين.


وفى سياق متصل.. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حظر التجول فى قرية بزاريا، شمال غرب نابلس، كما اقتحمت قرية جينصافوط، شرق قلقيلية، وقرية رمانة بمحافظة جنين.

