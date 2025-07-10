شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى غزة إلى 229 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 229 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بعد استشهاد الصحفي أحمد سلامة أبو عيشة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57,762 شهيد، و137,656 مصاب، منذ 7 أكتوبر 2023.



وأوضحت مصادر طبية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الخميس/ - أن من بين الحصيلة 7,200 شهيد، و25,615 مصاب، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 9 شهداء، وأكثر من 78 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 782 شهيدا، وأكثر من 5,179 مصابًا.



وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 82 شهيدًا، و247 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.