شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل شابان، اليوم /السبت/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت "الخضر" وتمركزت في منطقتي "الجامع الكبير"، و"البوابة"، وقرب بيت عزاء الشهيدين أحمد علي أسعد صلاح (15 عاما) ومحمد خالد عيسى (17 عاما)، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المحال التجارية والمنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت شابين في منطقة أم ركبة، واعتدت عليهما بالضرب المبرح، قبل أن تعتقلهما، كما سيرت دوريات راجلة في منطقة البوابة، وأغلقت المحلات التجارية فيها.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، فلسطينيا من قرية أم سلمونة بمحافظة بيت لحم.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عيسى خضر طقاطقة عند دوار مستوطنة "أفرات" الجاثمة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم، واستولت على مركبته.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمال شرق المدينة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت ترمسعيا وانتشرت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وكانت مجموعات من المستوطنين قد هاجمت أطراف البلدة قبل أن تقتحمها قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال وادي الفارعة جنوب طوباس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشارع الرئيسي في وادي الفارعة، وأطلقت قنابل الغاز في المنطقة، ما أدى لاشتعال النيران في أرض محاذية، ثم انسحبت آليات الاحتلال باتجاه حاجز الحمرا العسكري.



وفي الخليل، أصيب فلسطينيون بالاختناق، مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال المدينة ، وأجبرت المواطنين في "حي البياضة" على إغلاق محالهم التجارية، ومنعت حركة المركبات واحتجزت عددا من الشبان واستجوبتهم، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.



وفي السياق ذاته، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين في البلدة، حيث أجبروهم على مغادرة أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي الشيخ"، فيما احتجز جنود الاحتلال عددا من المزارعين وحققوا معهم وهددوهم بالاعتقال في حال عودتهم إلى أراضيهم.