شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على الأذن تنذر بمخاطر صحية.. أبرزها السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء أن الأذن ليست وظيفتها فقط السمع ولكنها قد تساعدك في اكتشاف العديد من الأشياء حول صحتك، وحسب ما ذكرته جريدة "ذا صن" البريطانية يوضح الخبراء علامات وأعراض حالات مختلفة يمكن أن تلاحظها على الأذنين، وقد تكشف الكثير عن صحتنا والأمراض التي قد نتعرض لها وأبرزها مرض السرطان، ومن أبرز العلامات التي تظهر على الأذن وتدل على مشاكل صحية:

أمراض القلب

إذا كان عمرك أقل من 60 عامًا ولديك تجعد قطري عبر شحمة الأذن، فقد يكون هناك احتمال كبير لوجود خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CAD).

ولا توجد إجابة محددة حول العلاقة بين تجاعيد الأذن والنوبات القلبية، لكن بعض الأطباء يعتقدون أن العملية الأساسية التي تسبب الاثنين متشابهة.

وتشير إحدى النظريات إلى أن تجعد شحمة الأذن يرتبط بفقدان الألياف المرنة في الجلد، وهي نفس العملية التي تدمر الأوعية الدموية في مرض الشريان التاجي، وفي الواقع، ليس هناك داع للذعر، حيث إنه في أغلب الأحيان، يمكن أن يكون تجعد الأذن نتيجة النوم بشكل خاطئ، ولكن إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فحدد موعدًا مع الطبيب.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تشير المعاناة من طنين الأذن إلى مشاكل في ضغط الدم، وذلك إذا لم تكن قد عدت للتو من حفل موسيقي.

ولا تعد مشكلة السمع الشائعة علامة على وجود أي شيء خطير وقد تتحسن من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فيعد طنين الأذن شكوى شائعة، ووجدت أبحاث منشورة في NCBI أن 44% من الذين يعانون من طنين الأذن يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.

ويتعلق الاتصال بين الحالتين بشبكة الأوعية الدقيقة في النظام السمعي، وعندما يتراكم الضغط في هذا النظام، يمكن أن يؤدي إلى أعراض طنين الأذن.

وقالت دراسة برازيلية إن طنين الأذن، الذي يبدو وكأنه صوت نبض أو ضخ، يمكن أن يكون مرتبطا بضغط الدم.

العدوى الفطريةقد تشير حكة الأذنين إلى وجود عدوى فطرية، وتنمو الفطريات وتنتشر في قناة الأذن، فقد ترى نقاطا صفراء أو سوداء وبقعا بيضاء غامضة في قناة الأذن.

وإذا كانت المبيضات هي السبب، فقد ترى إفرازات بيضاء سميكة وكريمية تخرج من أذنك، وتشمل الأعراض الأخرى آلام الأذن، وتقشر الجلد حول قناة الأذن، والصداع، وطنين الأذن، وفقدان السمع.

وإذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض فاتصل بمقدم الرعاية الصحية لأنه من غير المرجح أن تختفي التهابات الأذن الفطرية دون علاج.

سرطان الثديبعض شمع الأذن طبيعي ومفيد، وهذه المادة الصفراء تمنع دخول الحشرات والأوساخ إلى قنوات الأذن، لكن شمع الأذن ذو الملمس الرطب واللزج ليس طبيعيًا.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الشمع الرطب قد يكون علامة على حدوث طفرة في جين ABCC11، ما قد يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.

ومن المهم أن تتذكر أن وجود شمع الأذن الرطب لا يعني أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي، حيث تشير دراسة إلى أن هذا مجرد عامل واحد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ولكن إذا كان شمع الأذن مزعجًا، يمكنك تجربة شراء بعض قطرات الأذن من الصيدلية، ولا تحاول أبدًا إزالة تراكم شمع الأذن بنفسك بأصابعك أو قطعة قطن أو أي شيء آخر، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أذنك ودفع الشمع إلى الأسفل.

ولكن إذا فشلت قطرات الأذن في تقليل الشمع أو جعله أقل لزوجة، فاتصل بالطبيب.

متلازمة الأذن الحمراءويمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل جدًا في الشمس إلى تحويل الأذنين إلى اللون الأحمر، ولكن قد يحدث أيضًا احمرار الأذن عند الإصابة بمتلازمة الأذن الحمراء (RES)، وهي حالة نادرة تؤدي إلى حرق وألم شحمات الأذن.

ولكن بالنسبة لبعض الناس يمكن أن يكون الألم حادًا وشديدًا، ويمكن أن ينتشر أيضًا من شحمات الأذن إلى الخدين أو الفك أو مؤخرة الرأس، وإذا كانت الأعراض متكررة أو مؤلمة، أو إذا لم تتمكن من السماع بشكل صحيح، فيجب عليك طلب المشورة الطبية.

مرض الكلى

الآذان التي تحتوي على عدد قليل من الزوائد الجلدية - زوائد لحمية صغيرة - قد تشير إلى وجود مرض في الكلى، وأشارت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية إلى أن هذا هو الحال خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.

واقترح العلماء أن السبب في ذلك هو أن تطور القناة الكلوية والأذنين أثناء وجودهما في الرحم يحدث في نفس الوقت، لذلك، فإن أي نوع من الاضطرابات أو الحوادث خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى خلل في الكلى والأذنين بطريقة ما.