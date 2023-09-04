شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف علامات تلف الأعصاب فى اليد وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان، تعاني أذرعنا وأيدينا من ألم أو تنميل، ويصبح الأمر مؤلمًا جدًا، قد يكون بسبب تلف الأعصاب في اليد، لكن الأطباء يستخدمون مصطلح "الاعتلال العصبي"، وهي حالة تحدث عندما يكون هناك تلف أو خلل في الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي، عندما يكون هناك تلف في الأعصاب، فإنه يمكن أن يعطل هذه الإشارات ويؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

أسباب تلف الأعصاب

يحدث تلف الأعصاب لأسباب مختلفة، بما في ذلك الإصابة والصدمات والالتهابات وأمراض المناعة الذاتية واضطرابات التمثيل الغذائي والحالات الوراثية.

وهناك سببان شائعان للإصابة الخارجية في اليدين هما الضغط الخارجي على العصب الذي يطلق عليه طبيًا الاعتلال العصبي الضاغط، والإصابة الجسدية الناجمة عن أداة حادة.

علامات تلف الأعصاب في اليد 1. فقدان الإحساس أو التنميل

من العلامات الشائعة لإصابة العصب فقدان الإحساس أو الشعور بالخدر في المنطقة المصابة، قد تتأثر منطقة معينة أو قد تمتد إلى منطقة أكبر.

2. الوخز

قد يبدو تلف الأعصاب في اليد وكأن هناك إحساسًا بالوخز أو "الدبابيس والإبر" في المنطقة المصابة.

3. ضعف العضلات أو شللها

يمكن أن تؤدي إصابات الأعصاب إلى ضعف العضلات أو حتى الشلل الكامل، ما يجعل من الصعب تحريك العضلات أو التحكم فيها في المنطقة المصابة.

4. حرقان

يمكن أن تسبب بعض إصابات الأعصاب ألمًا حادًا أو حرقًا أو إحساسًا حادًا يشبه الكهرباء في المنطقة المصابة، قد يكون هذا الألم متقطعًا أو مستمرًا ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد.

علاج تلف أعصاب اليد

غالبًا ما يُقترح العلاج الطبيعي للمساعدة في حالات إصابة الأعصاب، وذلك لأنه يوفر تقنيات إدارة الألم، ويحسن نطاق الحركة، ويقوي العضلات، ويستخدم أخصائيو العلاج الطبيعي تمارين وتقنيات مختلفة لتعزيز تجديد الأعصاب وتخفيف الألم واستعادة الوظيفة وتحسين نوعية الحياة بشكل عام، إنهم يلعبون دورًا مهمًا جدًا في عملية إعادة التأهيل، حيث يساعدون الأشخاص على استعادة القدرة على الحركة.