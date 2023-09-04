شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عوامل الخطر وراء زيادة أمراض القلب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الحالي، تتزايد مشاكل القلب والأوعية الدموية في الفئة العمرية 25-70 عامًا ويفقد الكثير من الناس حياتهم الثمينة بسبب الإهمال أو قلة الوعي، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وإليك الأسباب وطرق الوقاية، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

أسباب مشاكل القلب

قال الدكتور بيبينشاندرا بهامري، استشارى جراحة القلب بالهند: "إن خيارات نمط الحياة غير الصحية هي العوامل الرئيسية المسئولة عن تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشمل هذه الاختيارات اتباع نظام غذائي غير متوازن، ومستويات عالية من التوتر، وقلة النشاط البدني، والتدخين".

وأضاف أن عادات الأكل والمتطلبات الغذائية لها تأثير حاسم، حيث يتكون النظام الغذائي للشخص من الكربوهيدرات المكررة، ما يؤدي إلى تراكم الدهون بشكل مفرط في منطقة البطن، ويشكل قلقًا خطيرًا على صحة القلب، هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والذي يعد أيضًا أحد العوامل المساهمة في مشاكل القلب.

وأشار إلى أنه عند النظر في الأنماط الغذائية، غالبًا ما تكون خياراتنا الغذائية عالية في محتوى الملح، ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المفرط للملح هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع ضغط الدم، والذي يساهم في عدد كبير من النوبات القلبية والسكتات القلبية كل عام، وقد أدى انتشار العمل عن بعد إلى انخفاض مستويات النشاط البدني ما أدى إلى انخفاض مستويات اللياقة البدنية بشكل عام.

الحفاظ على صحة قلبك

واقترح الدكتور بيبينشاندرا بهامري، أنه بغض النظر عن عمر الشخص، فإن حدوث السكتة القلبية لا يمكن التنبؤ به ومع ذلك، فإن عوامل مختلفة مثل خيارات نمط الحياة والعادات الغذائية وأنظمة التمارين الرياضية وتقنيات إدارة التوتر تؤثر بشكل كبير على فرص الإصابة بها، سيكون من الضروري بالنسبة لك إجراء فحص قلبي منتظم لمعرفة حالة صحة قلبك، ولا تتجاهل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو تناول أدوية ارتفاع الكوليسترول.

وشدد على ضرورة تجنب القيام بأي أنشطة شاقة يمكن أن تجهد القلب، وعدم تجاهل علامات مثل ضيق التنفس أو التعرق الزائد أو ألم الصدر، وضرورة زيارة الطبيب على الفور.