شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة مغذية احرص على إضافتها لنظامك الغذائي اليومي للوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على كل شخص أن يكتسب عادات غذائية مدروسة لكي يعيش بنمط حياة صحي ويتجنب الأمراض، في حين أن اتباع نظام غذائي سيئ قد يزيد من خطر المرض، فهناك أطعمة تفيد صحتنا من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على وظائف الجسم المثلى، خاصة أنها تدعم نظام المناعة القوي، وتعزز صحة القلب، وتساعد في الهضم وإدارة الوزن، وتعزز وظائف المخ، وتحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، وتعزز صحة العظام، وإليك بعض الأطعمة المغذية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، وفقًا لما نشره موقع " ndtv".

10 من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي: 1. السبانخ

تساعد السبانخ المليئة بالفيتامينات A وCوK، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والألياف، على تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة العظام ودعم عملية الهضم.

2. سمك السلمون

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والبروتين، ويعزز سمك السلمون صحة القلب ويحسن وظائف المخ ويقلل الالتهاب.

3. الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، ويدعم صحة الأمعاء ويقوي العظام ويساعد في التحكم في الوزن.

4. التوت

التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات C وK والألياف، ويعزز وظائف المخ، ويحمي من الإجهاد التأكسدي، ويحسن صحة القلب.

5. الكينوا

مصدر بروتين كامل، يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويوفر الكينوا مصدرًا جيدًا للألياف والحديد والمغنيسيوم، فهو يساعد في إدارة الوزن، ويدعم عملية الهضم، ويحسن التحكم في نسبة السكر في الدم.

6. اللوز

اللوز غني بالدهون الصحية والألياف وفيتامين E، وهو يعزز صحة القلب ويساعد في التحكم في الوزن ويعزز نضارة البشرة.

7. العدس

يعد العدس مصدرًا رائعًا للبروتين والألياف والحديد وحمض الفوليك، وهو يدعم صحة القلب ويساعد على الهضم ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

8. البطاطا الحلوة

تعمل البطاطا الحلوة الغنية بالفيتامينات A وC والألياف ومضادات الأكسدة على تحسين صحة العين وتعزيز جهاز المناعة وتعزيز صحة الجلد.

9. بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على الألياف والدهون الصحية والحديد، ما يساعد على الهضم وتعزيز الشبع ودعم صحة الدماغ.

10. البروكلي

البروكلي غني بالفيتامينات C وK، والألياف، ومضادات الأكسدة، ويقوي جهاز المناعة، ويدعم عملية الهضم، ويساعد في صحة العظام.