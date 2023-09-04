شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نباتات تقلل مستويات الكوليسترول فى الدم.. أبرزها الزنجبيل والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصي أحد خبراء التغذية بخمسة نباتات لتقليل مستويات الكوليسترول "الضار" بشكل طبيعي، موضحا أن الكولسترول ليس كله سيئاً، على سبيل المثال، تساعد المادة الشمعية على بناء بنية أغشية الخلايا وصنع الهرمونات، وفقا لما نشره موقع "express". ومع ذلك، فإن وجود مستويات عالية من الكولسترول LDL، المعروف أيضًا بالنوع "الضار"، يمثل مشكلة صحية خطيرة لأنه يسد الشرايين، ولحسن الحظ يمكن لتغيير نمط الحياة البسيطة أن تقطع شوطا طويلا عندما تحاول ترويض المستويات العالية.

وفقًا لخبيرة التغذية والمكملات الغذائية الدكتورة باميلا ماسون، فإنه يمكن لـ5 نباتات أن تساعد على تقليل مستويات المادة الدهنية لديك بسهولة.

وقالت خبيرة التغذية، "النباتات كلها مفيدة لاحتياجاتنا الغذائية، وتم مراجعة هذا جزئيًا فى تقرير جديد، مؤكدة أنه بالنظر إلى الأبحاث المختلفة، بما فى ذلك مجال الكولسترول، ينصح بتناول الزنجبيل والتوت والتوت البرى والثوم والجينسنج، موضحة أن الثوم يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الأخرى فى الدم، في حين أن مكملات الثوم خفضت إجمالى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 29.8 ملجم / ديسيلتر.

ووجدت دراسة أجريت على 70 شخصًا مصابًا بالسكري، أن الزنجبيل قد يساعد فى تقليل نسبة الكوليسترول عند تناوله بمقدار 1600 ملجم يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، حسبما أوضحت الدكتورة ماسون.

وأضافت خبيرة التغذية، "كشفت تجربة عشوائية أجريت على 30 شخصًا مصابًا بداء السكري أن التوت البري يمكن أن يحسن أيضًا مستويات الدهون، بينما أظهرت تجربة أخرى أن فاكهة التوت البري (9 جرامات يوميًا) يمكن أن يقلل نسبة الكوليسترول السيئ، عندما يتعلق الأمر بالجينسنج، وجدت الأبحاث المنشورة فى مجلة علم الأدوية العرقية أن النبات يمكن أن تقلل مستويات الكوليسترول الكلي والسيئ.

وبناءً على كل هذه النتائج، أوصى أخصائي التغذية بدمج هذه النباتات الخمسة في نظام غذائي صحي إما كغذاء أو مكملات غذائية. وقالت الدكتورة ماسون، "إن تناول نظام غذائي يشبه "قوس قزح" والتى تشمل الكثير من الفواكه، والخضروات، والتوت البري والثوم والجينسنج، تساعدك على التمتع بصحة جيدة إذا تم تناولها بانتظام، حيث إن هناك نقصا فى الفيتامينات والمعادن بجميع المجالات فى المملكة المتحدة، لهذا السبب أوصي عمومًا بمكمل متعدد الفيتامينات والمعادن يحتوي على NRV (القيمة المرجعية للمغذيات) لأكبر عدد ممكن من العناصر الغذائية."