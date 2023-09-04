أسباب غير السرطان لتكتلات الثدي وطرق اكتشافها

بيروت - نادين محمد - عند ظهور أي تكتل في الثدي من الطبيعي أن تشعر السيدة بالقلق، لاسيما وأن الشائع في هذه الحالة هي الإصابة بسرطان الثدي. لكن ما يقوله الأطباء أن ايس كل تكتل أو بروز في الثدي قد يكون سرطانً. هناك العديد من أمراض الثدي أو الحالات التي لا قد تظهر في البداية في شكل تكتل.

بات سرطان الثدي أحد أهم مخاوف النساء وذلك بسبب انتشاره على نحو يثير الريبة، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن سرطان الثدي تسبب في وفاة 6,85,000 شخص على مستوى العالم حتى العام 2020 فقط. ، ولكن يجب أن تعلمي أن هناك العديد من أمراض وحالات الثدي الأخرى التي يمكن أن تؤثر على هذا الجزء الحيوي من جسم المرأة.

أمراض تصيب الثدي:



ظهور ألم أو تكتل يعد علامة مرضية لكن الأسباب متعددة، بعضها بسيط يتطلب فترة علاج محدودة والبعض الأخر قد يكون أكثر خطورة.

1. الثدي الليفي



من الحالات الشائعة هي الإصابة بتكتللات أو أكياس داخل الثدي، بالطبع هي ظاهرة تثير القلق، لكن في بعض الحالات تكون حالة مؤقتة تظهر بعض الألم خلال الدورة الشهرية ثم يختفي. كذلك يتغير حجمها من وقت إلى أخر بحسب الهرمونات. على الرغم من أن هذه الحالة ليست سرطانية، إلا أنها يمكن أن تسبب عدم الراحة والألم.

أورام الثدي- المصدر freepik

2. التهاب الضرع



يشير التهاب الضرع إلى عدوى تحدث داخل أنسجة الثدي، ويجب على الأمهات الجدد توخي الحذر أكثر لأنه يحدث بشكل عام أثناء الرضاعة الطبيعية. وغالبًا ما يسبب الاحمرار والتورم والحمى والألم في المنطقة المصابة. يمكن أن يكون سببه البكتيريا التي قد تدخل من خلال الحلمات المتشققة أو من انسداد قنوات الحليب.

3. الأورام الحميدة



قد يظهر بروز شبيه للغاية بالأمراض السرطانية لكنها أورام الثدي الحميدة التي تتطور داخل أنسجة الثدي، تظهر أنواع مختلفة مثل الأورام الليفية أو الأورام الحميدة التي لا تسبب ضرر واضح رغم ذلك يجب فحصها من قبل قبل الطبيب للتأكد من تأثيرها لأن الأمر قد يختلف من حالة إلى أخرى.

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4. خراج الثدي



هو عبارة عن تجمع مؤلم للقيح (الصديد والماء) يتشكل داخل أنسجة الثدي بسبب العدوى البكتيرية. ويرتبط عادة بمضاعفات الرضاعة أو ثقب الحلمة. قد يظهر في شكل تورم وفي أغلب الحالات مصحوبًا بالحمى.



5.خروج اللبن بدون رضاعة



تتضمن هذه الحالة إنتاجًا غير طبيعي لحليب الثدي ولا علاقة له بالحمل أو الرضاعة الطبيعية. ويقول الأطباء إنه يمكن أن يكون سببه بعض الأدوية أو الاضطرابات الهرمونية أو مشاكل الغدة الدرقية أو الأورام التي تؤثر على الغدد المنتجة للهرمونات.

خروج اللبن من الثدي بدون رضاعة يسبب التكتلات- المصدر freepik

مخاطر تكتلات الثدي غير السرطانية:



مع تقدم النساء في السن، يزيد خطر الإصابة بأمراض أو اضطرابات الثدي . وذلك لأن أنسجة الثدي تصبح أقل كثافة وأكثر عرضة للتغيرات والتشوهات مع تقدم العمر.

إذا كان هناك تاريخ عائلي مع أمراض الثدي، فإنكِ أكثر عرضة لتورمات الثدي، خاصة إذا كان لديك قريب مثل الأم أو الأخت أصيبت بسرطان الثدي أو غيرها من أمراض الثدي، فإن فرص الإصابة بها قد تكون أعلى.

نمط الحياة يؤثر على صحة الثدي، مثل السمنة و التدخين هي عادات تزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بأمراض أو اضطرابات الثدي.

للوقاية من تبعات تكتلات الثدي يُنصح بضرورة إجراء فحوصات ذاتية منتظمة وتصوير الثدي بالأشعة السينية للكشف المبكر والعلاج الفوري.

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