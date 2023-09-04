شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بانتعاش.. 8 فوائد هتخليك تشرب الماء بالليمون صباحاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الماء بالليمون مع قليل من العسل عنصرًا أساسيًا لكثير من الأشخاص، خاصة عند تناوله فى الصباح، فهو معبأ بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويقدم هذا المشروب المملوء بالحمضيات عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، وإليك أسباب دمج ماء الليمون في روتينك الصباحي، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

8 فوائد صحية لشرب الماء بالليمون يوميًا:1. يعزز الترطيب

يوفر ماء الليمون طريقة لذيذة لزيادة استهلاكك اليومي من الماء، ويساعد فى الحفاظ على رطوبة الجسم كما يساعد على الهضم، ويدعم صحة البشرة، ويساعد جسمك على العمل على النحو الأمثل.

2. غني بفيتامين سي

يعد الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بدعم جهاز المناعة، ويساعد فى التئام الجروح، ويساعد فى إنتاج الكولاجين، ويساهم فى تحسين صحة الجلد والأنسجة الضامة، فهو يحمي خلاياك أيضًا من التلف.

3. يساعد فى عملية الهضم

يحفز ماء الليمون إنتاج العصارات الهضمية، مثل الصفراء، ما يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة أكبر، ويمكنه أيضًا تخفيف عسر الهضم والانتفاخ، يعد شرب كوب من الماء الدافئ بالليمون في الصباح ممارسة شائعة لبدء عملية الهضم.

4. إنقاص الوزن

قد يساعد ماء الليمون على إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالامتلاء والحد من الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية بسبب محتواه من الألياف الغذائية والماء، وقد يدعم حامض الستريك الموجود في الليمون عملية الهضم والتمثيل الغذائي السليم، وكلاهما ضروري للحفاظ على وزن صحي.

5. يدعم صحة القلب

يمكن أن يساعد محتواه من البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، وقد تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع الضرر التأكسدي للشرايين، فإن الحفاظ على وزن صحي والبقاء رطبًا أمران ضروريان لصحة القلب والأوعية الدموية.

6. يعزز نضارة البشرة

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في ماء الليمون، وخاصة فيتامين C، أن تعزز صحة البشرة ونضارتها، يساعد فيتامين C على مكافحة شيخوخة الجلد عن طريق تقليل التجاعيد والعيوب، يمكن أن يحافظ الترطيب الذي يوفره ماء الليمون على بشرتك رطبة ومتوهجة.

7. يمنع حصوات الكلى

قد يساعد حامض الستريك الموجود في الليمون على منع تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات السيترات في البول، والتي تمنع تكوين الحصوات ، فإن الاستهلاك المفرط لعصير الليمون يمكن أن يساهم في تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأفراد بسبب محتواه من الأوكسالات.

8. مفيد لصحة الفم

يمكن أن يساعد ماء الليمون في الحفاظ على صحة الفم الجيدة ، في حين أن عصير الليمون حمضي ويمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، فإن تخفيفه في الماء يقلل من هذا الخطر، يمكن لماء الليمون أيضًا مكافحة رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.