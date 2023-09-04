الزنك والماغنيسيوم وفيتامين د.. استشارى يكشف "مثلث" الوقاية من الأنفلونزا

القاهرة - سامية سيد - فى تلك الفترة من العام تنتشر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كذلك يصاب البعض بأدوار التهابات مختلفة بالجسم، وذلك ناتج عن التغييرات الجوية المفاجئة.

محمد يوسف

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