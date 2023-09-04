شكرا لقرائتكم خبر عن الزنك والماغنيسيوم وفيتامين د.. استشارى يكشف "مثلث" الوقاية من الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى تلك الفترة من العام تنتشر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، كذلك يصاب البعض بأدوار التهابات مختلفة بالجسم، وذلك ناتج عن التغييرات الجوية المفاجئة.
عزز مقاومة جسمك بالفيتاميناتيقدم الدكتور ماهر الجارحى، استشارى الباطنة والصدر ونائب وحدة الحميات بإمبابة، روشتة مهمة لبعض الفيتامينات الضرورية التى يجب تناولها أثناء هذه الفترة من العام، وهى فترة تنشط فيها الأمراض وتصبح سريعة الانتشار. الزنك يعزز مقاومة الجسموينصح استشارى الباطنة، فى تصريحات لـ"الخليج 365" بضرورة تناول المشروبات الصحية الدافئة، وتقليل الكافيين قدر الإمكان، مع تناول الزنك كمكمل غذائى وعنصر مهم جدا، خاصة خلال الإصابة بنزلات البرد، كونه يعزز مقاومة الجسم ويساعد على الحفاظ على حاستى الشم والتذوق خاصة أثناء الإصابة بالبرد أو متحورات كورونا الجديدة. الماغنيسيوم وفيتامين دويشير استشارى الصدر إلى أن هناك عناصر أخرى يجب تناولها فى تلك الفترة، مثل الماغنيسيوم وفيتامين د، وهو ما يعزز مقاومة الجسم لنزلات البرد والحفاظ على سلامة الجهاز التنفسى، والحركات الخاصة بهذه الفيتامينات والعناصر، يحددها الطبيب المختص وفقا لعمر وحالة الشخص، ولا يجب أبدا الإسراف فى تناولها دون وعى.
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