شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تصيبك بسبب سوء التغذية.. أبرزها القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشكلة سوء التغذية يعانى منها الكثير، وتعرضك لزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض من أبرزها مرض القولون العصبي، وترجع تلك الإصابة نتيجة عدم تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التى تحتوى على المعادن والبروتينات، ونقض فينامين د، بجانب الإفراط فى تناول بعض المأكولات، وتناول الوجبات السريعة، وشرب المشروبات الغازية بكثرة، والإفراط فى المعلبات.

وقالت الدكتورة أسماء جميل استشارى الجهاز الهضمى بكلية طب جامعة المنصورة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": عندما تحدث سوء تغذية للفرد فيصبح أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض الأمراض منها القولون العصبى، وأيضًا سوء التغذية يعرضك لخطر الإصابة بالسمنة.

كما أوضحت استشارى الجهاز الهضمى أن من ضمن الأمراض التى تسبب عملية سوء التغذية، الإصابة بمرض السكر أحيانًا نتيجة الإفراط فى المشروبات السكرية.

أمراض ناتجة من الإصابة بـ"سوء التغذية":

1. القولون العصبى

2. الإمساك المفرط

3. انتفاخ البطن المستمر

4. تراكم الدهون بالجسم

5 . خطر الإصابة بمرض السمنة

6 . فقدان الوزن المفاجى

7 . سوء التغذية تقتل البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمى في الأمعاء وهذا يزيد من أعراض القولون العصبى.