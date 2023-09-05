شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يوضح طبيعة ونوعية ونظام طعام الـ 2000 سعر حراري خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعدك خطة الوجبات هذه لمدة 7 أيام على اتباع نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية بطريقة صحية، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "today"، كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية، بما في ذلك نموذج لخطة وجبات توضح لك كيفية القيام بذلك بطريقة صحية.

وبناءً على هذه الأرقام، قد يكون النظام الغذائي الذي يحتوي على 2000 سعرة حرارية هو الخطة المناسبة لك، فالنظام الغذائي هو التالي:

اليوم الأول

الإفطار: كوب واحد من الشوفان مضاف إليه ثلث كوب من التوت الأزرق، وربع كوب من الفراولة، وملعقة كبيرة من عين الجمل، ومعلقة من العسل.

الغداء: خضراوات مشكلة مع ملعقتين كبيرتين من التمر المفروم، وملعقة كبيرة من الفستق وسمك السلمون، وأضف لفة من الحبوب الكاملة أو حفنة من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة كطبق جانبي.

العشاء: قطعة من صدر الدجاج + ربع كوب من الكرنب الأخضر + البصل والفلفل، يقدم مع خبز تورتيلا الذرة .

اليوم الثاني

الإفطار: ثلاث بيضات مخفوقة مع ربع كوب من المشروم، ونصف كوب من السبانخ الطازجة، وملعقتان كبيرتان من الجبن، وملعقتان كبيرتان من لحم الديك الرومي، مع شريحتين من خبز الحبوب الكاملة المحمص وأضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى المقلاة، ثم أضف البيض، واتركه لمدة دقيقة واحدة على نار خفيفة.

الغداء: الفلفل الرومي الحار + ربع دجاجة مع خبز الذرة .

العشاء: شريحة لحم مشوية، مع كوب واحد من الأرز البني، وكوب واحد من العدس المطبوخ، وكوب واحد من البروكلي المطهو ​​على البخار.

اليوم الثالث

الإفطار: كوب واحد من الشوفان مضاف إليها ثلث كوب من التوت الأزرق، وربع كوب من الفراولة، ملعقة كبيرة من عين الجمل، ومعلقة من العسل.

الغداء: خضروات مشكلة مع ملعقتين كبيرتين من التمرالمفروم، وملعقة كبيرة من الفستق وسمك السلمون، وأضف لفة من الحبوب الكاملة أو حفنة من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة كطبق جانبي.

العشاء: قطعة من صدر الدجاج + ربع كوب من الكرنب الأخضر + البصل والفلفل، يقدم مع خبز تورتيلا الذرة

-اليوم الرابع

الإفطار: ثلاث بيضات مخفوقة مع ربع كوب من المشروم، ونصف كوب من السبانخ الطازجة، وملعقتين كبيرتين من الجبن، وملعقتين كبيرتين من لحم الديك الرومي، مع شريحتين من خبز الحبوب الكاملة المحمص + أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى المقلاة، ثم أضف البيض، واتركه لمدة دقيقة واحدة على نار خفيفة.

الغداء: الفلفل الرومي الحار + ربع دجاجة مع خبز الذرة .

العشاء: شريحة لحم مشوية ، مع كوب واحد من الأرز البني، وكوب واحد من العدس المطبوخ، وكوب واحد من البروكلي المطهو ​​على البخار. رذاذ مع زيت الزيتون المملوء بالثوم.

-اليوم الخامس

الإفطار: كوب واحد من الشوفان المضاف إليها ثلث كوب من التوت الأزرق ، وربع كوب من الفراولة ، ملعقة كبيرة من عين الجمل، ومعلقة من العسل.

الغداء: خضروات مشكلة مع ملعقتين كبيرتين من التمر المفروم، وملعقة كبيرة من الفستق و سمك السلمون، وأضف لفة من الحبوب الكاملة أو حفنة من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة كطبق جانبي.

العشاء: صدر الدجاج + ربع كوب من الكرنب الأخضر

-اليوم السادس:

الإفطار: ثلاث بيضات مخفوقة مع ربع كوب من المشروم، ونصف كوب من السبانخ الطازجة، وملعقتين كبيرتين من الجبن، وملعقتين كبيرتين من لحم الديك الرومي، مع شريحتين من خبز الحبوب الكاملة المحمص + أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز إلى المقلاة، ثم أضف البيض، واتركه لمدة دقيقة واحدة على نار خفيفة.

الغداء: الفلفل الرومي الحار + ربع دجاجة مع خبز الذرة .

العشاء: شريحة لحم مشوية، مع كوب واحد من الأرز البني، وكوب واحد من العدس المطبوخ، وكوب واحد من البروكلي المطهو ​​على البخار. رذاذ مع زيت الزيتون المملوء بالثوم.

-الخليج 365

الإفطار: كوب واحد من الشوفان المضاف إليها ثلث كوب من التوت الأزرق ، وربع كوب من الفراولة ، ملعقة كبيرة من عين الجمل، ومعلقة من العسل.

الغداء: خضروات مشكلة مع ملعقتين كبيرتين من التمر المفروم، وملعقة كبيرة من الفستق و سمك السلمون، وأضف لفة من الحبوب الكاملة أو حفنة من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة كطبق جانبي.

العشاء: البصل والفلفل، يقدم مع خبز تورتيلا الذرة