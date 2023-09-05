بيروت - نادين محمد - الزنك هو معدن يستخدمه جسمك لمحاربة الالتهابات وإنتاج الخلايا، لذا فهو مهم لشفاء الإصابات وإنشاء الحمض النووي، وهو المخطط الجيني في جميع خلاياك، وإذا كنت لا تحصلين على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي، فقد يكون لديك آثار جانبية عديدة مثل تساقط الشعر، وقلة النشاط، وانخفاض حاسة التذوق والشم.

وإليكِ في "الجميلة" أبرز علامات نقص الزنك عند النساء، وكيف تحصلين عليه من نظامك الغذائي.



أعراض نقص الزنك

عندما تعانين من نقص الزنك، لا يستطيع جسمك إنتاج خلايا صحية جديدة، وهذا يؤدي إلى أعراض مثل:

فقدان الوزن غير المبرر

الجروح التي لن تشفى

قلة اليقظة

انخفاض حاسة الشم والذوق

إسهال

فقدان الشهية

القروح المفتوحة على الجلد

تساقط الشعر

مشاكل العين

عوامل خطر نقص الزنك على النساء الحوامل

إذا كنت حاملاً وتعانين من نقص الزنك، فقد لا يحصل طفلك على ما يحتاجه للنمو بشكل صحيح في الرحم، وإذا كنت تحاولين الحمل، فإن نقص الزنك قد يجعل الأمر صعبًا، وذلك لأن نقص الزنك قد يؤدي إلى العجز الجنسي لدى الرجال.

ولهذا فقد تحتاج النساء الحوامل إلى كمية أكبر من الزنك أكثر من المعتاد، لأن الزنك الموجود في جسمهن ضروري لمساعدة الطفل النامي.

تشخيص نقص الزنك

يتم توزيع الزنك بكميات ضئيلة بين خلايا الجسم، مما يجعل من الصعب اكتشاف نقص الزنك من خلال اختبار دم بسيط.

إذا اشتبه طبيبك في وجود نقص في الزنك، فسوف يحتاج إلى اختبار بلازما الدم للحصول على قراءة دقيقة، وتشمل الاختبارات الأخرى لنقص الزنك اختبار البول وتحليل خصلة من شعرك لقياس محتوى الزنك.

في بعض الأحيان يكون نقص الزنك أحد أعراض حالة أخرى، على سبيل المثال، قد تتسبب بعض الحالات في معالجة الزنك في جسمك ولكن لا يتم امتصاصه جيدًا، ويمكن أن يؤدي نقص الزنك أيضًا إلى نقص النحاس، وسيكون طبيبك على علم بهذه الاحتمالات، وقد يقومون بإجراء اختبارات إضافية للوصول إلى جذر النقص لديك.

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علاج نقص الزنك

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يتم علاج نقص الزنك عن طريق بعض التغييرات في النظام الغذائي، وللبدء، فكري في تناول المزيد من الطعام الذي يشمل:

لحم أحمر

دواجن

بذور

القمح

الأرز البري

المحار

أما إذا كنت نباتية، فقد يكون من الصعب الحصول على كمية الزنك التي تحتاجينها من الأطعمة التي تتناولينها، ولكن فكري في الفاصوليا المطبوخة والكاجو والبازلاء واللوز كمصادر بديلة للزنك.

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تناول المكملات

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يمكنك أيضًا علاج نقص الزنك على الفور باستخدام المكملات الغذائية، ويوجد الزنك في العديد من مكملات الفيتامينات، كما يوجد أيضًا في بعض أدوية البرد، على الرغم من أنه لا ينبغي عليك تناول دواء البرد إذا لم تكوني مريضة، كما يمكنك أيضًا شراء المكملات الغذائية التي تحتوي على الزنك فقط.

إذا كنت تستخدمين المكملات الغذائية لزيادة كمية الزنك في جسمك، فكوني حذرة، حيث يمكن أن يتفاعل الزنك مع بعض المضادات الحيوية وأدوية التهاب المفاصل ومدرات البول.

المصدر: Healthline

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