شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض سرطان الثدى.. ومتى يتم أخذ صورة شعاعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أورام الثدى مقلقة لأنها يمكن أن تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الثدى، والذى يحدث عندما تبدأ خلايا الثدى فى النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدى إلى ورم، ولكن ليست كل أورام الثدى سرطانية، كما أن سرطانات الثدى لا تقتصر على عرض واحد. لن نفهم أنواعًا مختلفة من أورام الثدي فحسب، بل سنقوم أيضًا بسرد أعراض سرطان الثدى غير الورم حسب موقع " healthline".

فهم أورام الثدى تشيع أورام الثدى بين معظم النساء وقد يكون لها أسباب مختلفة، وتشمل بعض الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي:

الخراجات: وهى أكياس مملوءة بالسوائل يمكن أن تتطور فى أنسجة الثدي

الأورام الغدية الليفية: وهى أورام حميدة تتكون من نسيج ليفى وغدي

الأورام الشحمية: الأورام الدهنية الحميدة التى تتطور تحت الجلد. عادة ما تكون لينة ومتحركة وغير مؤلمة.

خراجات الثدى أو جيوب الصديد التى يمكن أن تتشكل بسبب العدوى

التهاب الثدى: الذى يشير إلى التهاب أنسجة الثدى وغالبًا ما يرتبط بالرضاعة الطبيعية

أورام سرطان الثدى والتى يمكن أن تكون مهددة للحياة

وفقًا لدراسة نشرت فى المجلة الألمانية، فإن ألم الثدى أو آلام الثدى والتغيرات الكيسية الليفية أمر شائع، حيث تتأثر به حوالى 50% من جميع النساء فوق سن الثلاثين، وتضيف الورقة الأكاديمية: "تحدث الأورام الغدية الليفية فى 25٪ من النساء ؛ وهى أكثر الأورام الحميدة شيوعًا فى الثدى ولا تتطلب علاجًا".

سرطان الثدى وتكيسات الثدى هما حالتان مختلفتان يمكن أن تشكل كتلة بالثدى يمكن أن تكون إما صلبة أو كيسية (مملوءة بالسوائل)، ويمكن أن يظهر السرطان كأى منهما، ومع ذلك، فإن سرطان الثدى عبارة عن كتلة صلبة صلبة وغير منتظمة وعادة ما تكون أكياس الثدى حميدة وذات حواف أكثر نعومة، بينما تنمو الآفات الصلبة بمرور الوقت، يمكن للأكياس تظهر فجأة، وغالبًا بين عشية وضحاها ويمكن أن تكون مؤلمة ".

تشمل الأسباب الشائعة لألم الثدى (آلام الثدي) التغيرات الهرمونية، والتغيرات الكيسية الليفية بالثدى، وتكيسات الثدى، والالتهابات، والقضايا العضلية الهيكلية، والأدوية، والصدمات، والتهاب الغضروف الضلعى، وجراحة الثدى، والإجهاد.

سرطان الثدى يتجاوز الكتل

تقول الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC) أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطان التى يتم تشخيصها شيوعًا فى جميع أنحاء العالم، مع حوالى 20.3 ألف حالة جديدة وحوالى 6.85 ألف حالة وفاة فى عام 2020 وحده. من أكثر العلامات شيوعًا وظهورًا تكتلًا فى الثدي.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن أعراض سرطان الثدى تتجاوز أورام الثدى ويمكن أن تشمل أعراضًا أخرى، مثل:

تغيرات غير مبررة في حجم الثدي

يتغير نسيج الجلد

تغيرات في مظهر الحلمة

ألم مستمر

التفريغ الحلمة

تضخم الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو في الترقوة

آلام العظام

التعب المستمر

متى تحصل على صورة بالأشعة للورم؟

الماموجرام هو إجراء تصوير طبى متخصص يستخدم للكشف عن سرطان الثدى والكشف عنه، يتضمن التقاط صور بالأشعة السينية لأنسجة الثدى، والتى يمكن أن تكشف عن تشوهات مثل الأورام أو الخراجات أو غيرها من التغيرات فى أنسجة الثدى التى قد لا يتم الشعور بها أثناء الفحص البدني.

"بشكل عام، يُنصح النساء المعرضات لخطر متوسط ​​للإصابة بسرطان الثدى بالبدء فى تصوير الثدى بالأشعة السينية بانتظام في:

من 40 إلى 44 ؛ تقترح بعض المنظمات النظر فى تصوير الثدى بالأشعة السينية بدءًا من سن الأربعين، خاصةً إذا كانت هناك عوامل خطر أو مخاوف

من 45 إلى 54 عامًا

سن 55 وما فوق بعد سن 55، يوصى غالبًا بتصوير الثدى بالأشعة كل عام إلى عامين.

لاحظ أنه ليست كل أورام الثدى سرطانية، ومع ذلك، يجب تقييم أى كتلة جديدة أو غير عادية من قبل الطبيب لتحديد سببها والإدارة المناسبة، يمكن أن تساعد الفحوصات الذاتية المنتظمة للثدى وفحوصات الثدى السريرية فى الكشف المبكر عن أى تغيرات أو كتل.