تعليم الأطفال النظافة الشخصية بخطوات سريعة

تعليم الأطفال النظافة الشخصية أمر مهم للحفاظ على صحة ونظافة الأطفال. من المهم بشكل خاص لطلاب المرحلة الابتدائية ممارسة النظافة الجيدة والمواظبة على غسل اليدين بانتظام، على وجه الخصوص؛ لأنهم يقضون الكثير من وقتهم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض في الفصل، ويتشاركون كل شيء من المكاتب إلى الكراسي وأقلام التلوين.

و يجب تعليم الأطفال النظافة الشخصية بدءاً من غسل اليدين إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والاستحمام في سن 3-5، والسماح لطفلك بمحاولة القيام بهذه المهام بنفسه معك. أما في سن 6-9، فحاولي دفع طفلك إلى اتباع روتين النظافة اليومي بمفرده.

فيما يلي كيفية تعليم الأطفال لنظافة الشخصية

1-غسل اليدين

ربما يكون تعليم طفلك كيفية غسل يديه أهم العادات الصحية التي يجب تعليمها، يعتبر غسل اليدين بلا شك أحد أفضل الطرق للوقاية من الأمراض ووقف انتشار الجراثيم. تأكدي من أن طفلك يستخدم الصابون والرغوة لمدة 15 ثانية على الأقل لقتل أي جراثيم قد تكون سبباً في إصابة الطفل بالأمراض . في حالة عدم توفر المياه النظيفة، يمكن تعليم الطفل خاصة أثناء تواجده في المدرسة، استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول، ولكن لاحظي أن هذه الأنواع من المنتجات لا تزيل الأوساخ أو الأتربة فالصابون والماء هو الخيار الأفضل .

لجذب الطفل للقيام بغسل يديه باستمرار وجعل الأمر ممتعاً اشتري صابوناً مثلاً برائحة الفاكهة أو ما يحاكي شخصياتهم المفضلة. تجولي في أي صيدلية، وستجدين العشرات من الأنواع المختلفة بجميع الألوان والأنماط.

2-تغطية الفم

تنتقل الجراثيم أثناء العطس بسرعة تصل إلى 100 ميل في الساعة، ويمكن أن يرسل 100000 جرثومة في الهواء.

تظهر الأبحاث أن العطس والسعال يمكن أن ينتقل في الواقع لما يصل إلى 200 مرة أكثر مما كان مفترضاً في الأصل.

اجعلي طفلك معتاداً على تغطية فمه وأنفه بمنديل، أو في ثنية ذراعه إذا لم يتمكن من الوصول إلى منديل بالسرعة الكافية.

3-عدم لمس العيون والفم والأنف

تنتقل الجراثيم بسهولة إلى الجسم من خلال الأغشية المخاطية في العين والأنف والفم. ذكّري طفلك من وقت لآخر بألا يلمس عينيه أو يمسك أنفه.

3-صحة الأسنان

يتمتع الأطفال في سن المدرسة بالمهارات الحركية اللازمة للقيام بتنظيف أسنانهم بالفرشاة بأنفسهم، اجعلي طفلك يعتاد على استخدام الخيط والأسنان. يمكنك اختيار فرشاة أسنان بألوان جاذبة أو شخصية كرتونية يحبها طفلك لتشجيع طفلك على استخدام الفرشاة لفترة أطول.

4- وقت الاستحمام

أفضل طريقة لاسترخاء الطفل قبل النوم هي الاستحمام في الليل، ويمكن للعديد من الأطفال الاستحمام بمفردهم بدءاً من سن السادسة تقريباً، ويمكنك القيام ببعض المساعدة كغسل الشعر بالشامبو والشطف؛ حتى يستطيع الطفل القيام بتلك المهمة بمفرده .

5- كوني قدوة

من أفضل الطرق لتعليم الطفل النظافة الشخصية هو أن تكوني قدوة لهم إذا رأى طفلك أن البالغين في حياتهم يتراخون في الاستحمام أو ينسون تنظيف الأسنان بالفرشاة، فقد يعتقدون أن هذا السلوك مقبول.

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