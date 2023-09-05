جورجينا رودريغز تصل فينيسيا للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي

أصبحت جورجينا رودريغز- شريكة نجم كرة الكرم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الوجوه المُعتاد رؤيتها في المهرجانات الدولية. فكما سحرت أعين الحاضرين واستحوذت على اهتمام عدسات المصورين في مهرجان فينيسيا عدة مرات ومهرجان كان هذا العام، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي للعام الماضي، تستعد جورجينا للسير على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2023، في دورته الـ80، حيث شاركت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، معلنة وصولها لمدينة فينيسيا الإيطالية للمشاركة في رد كاربت المهرجان.

وأرفقت جورجينا في تعليقها على المنشور باللغة الإيطالية: "سنتي الخامسة في فينيسيا مع الحب في قلبي". وأتبعت الكلمات رمزاً تعبيرياً للقلب باللون الأسود. وبعد وصولها إلى المدينة، استقلت جورجينا قارب أجرة مائياً والتقطت بعض الصور الممتعة على متنه.

مهرجان فينيسيا بلا نجوم هوليوود

في حين أن مهرجان فينيسيا السينمائي عادةً ما يجذب أكبر الأسماء في هوليوود، فقد تجنب النجوم هذا العام لأن إضرابات SAG-AFTRA منعتهم من الترويج لأعمالهم هناك.

منذ 17 يوليو، توقفت هوليوود عن العمل مع انضمام أعضاء نقابة SAG-AFTRA إلى نقابة الكتاب الأمريكية في الإضراب بسبب المخاوف المتزايدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي والبث.

لكن حصلت قائمة مختارة من الأفلام التي تم عرضها لأول مرة في المهرجان على تنازلات مؤقتة من SAG-AFTRA نظراً لأنها إنتاجات مستقلة لم يتم إنتاجها بواسطة أعضاء AMPTP.

شهد إضراب SAG-AFTRA المستمر، والذي يدخل يومه الثالث والأربعين من الاحتجاجات، العديد من الجهات الفاعلة المعروفة التي تظهر تضامنها مع الجهات الفاعلة المضربة من خلال القيام بواحد (أو أكثر) من الإجراءات التالية: إصدار بيانات دعم الإضرابات؛ الانضمام إلى خطوط الاعتصام في لوس أنجلوس، مدينة نيويورك؛ والتبرع / توزيع زجاجات المياه و / أو الطعام على المعتصمين.

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