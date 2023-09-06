شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية يقدم أنواع الأطعمة المناسبة والضارة لمرضى تجلط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلطات الدم تعد من الأمراض الخطيرة التي تكلف الشخص حياته في حالة إهمال علاجها، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بها ومن أبرزها خلل في بروتينات الدم، أو الضغط النفسي، أو الإصابة ببعض الأمراض المسببة لهذا.

ويقدم استشاري التغذية الإكلينيكية في كلية القصر العيني الدكتور هاني إسماعيل، الأطعمة الممنوعة والأخرى المسموح بها لمرضي تجلط الدم.

-الأطعمة المسموحة لمرضي تجلط الدم هي:

-الكركم يعد من التوابل المهمة، فمن دورها تقليل فرص الإصابة بجلطات الدم، والسبب أنها غنية بكركميين هذه المادة التي تحافظ علي صحتك، ولذا يمكنك استخدامه في الطهي، أو وضعه علي الأطعمة أثناء الطهي.

-الزنجبيل يحتوي علي مادة الساليسالات التي من دورها الحد أو تقليل فرص الإصابة بالجلطات، ولذا يمكنك تناوله كمشروب يوميا أو وضعه في الطعام أثناء الطهي، فهو له مذاق مميز، ويمد الجسم بالعديد من الفوائد أبرزها الحماية من جلطات الدم.

-القرفة تحتوي علي مادة كومارين التي تساهم في تحسن صحة الدم يحد من تجلطه.

-السبانخ والكيوي وزيت الزيتون والأسماك، أطعمة غنية بفيتامين هـ الذي من دورة تقليل فرص الإصابة بتجلط الدم.

-الثوم يعد من الأطعمة الجيدة لمرضي جلطات الدم، فهو يعمل علي تنيشط الدورة الدموية بالجسم، ويقلل فرص الإصابة والعلاج من جلطات الدم.

-المكسرات، تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالجلطات، والسبب أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

وعن الأطعمة الممنوعة لمرضي جلطات الدم، فهي:

-المشروبات الغازية أي الغنية بالصودا، فهمي تزيد من فرص الإصابة بتجلط الدم.

- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات كالخبز، والمكرونة، والمعجنات، فهذه الأطعمة تزيد قابلية الشخص لتخثر الدم وتؤدي إلى التجلط .

- العصائر المعلبة أي غير الطازجة لأنها تكون معبئة وتحتوي علي مواد حافظة، ولذا تناولك لها يعرضك لتجلط الدم.

- اللحوم المصنعة كاللانشون والهبورجر، والبسطرمة، والسوسيس، تحتوي على مستويات أعلى من الملح والدهون المشبعة والسكر، ولذا تزيد من فرص الإصابة بتجلط الدم.